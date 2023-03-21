ابتكار ذكي يتخلص من عصا المكفوفين

قبل 30 دقيقة

يحتوي الجهاز على تقنيات ذكية تساعد المستخدم في تحديد المواقع مثل العدسات والسماعات والمستشعرات. يتم وضع العدسات الذكية على العينين ليتمكن الجهاز التمييز بين الأشياء والعوائق وتحديد المسافات.

يتم استخدام المستشعرات لتحديد المواقع وتوجيه الأشخاص بشكل دقيق، بينما تعمل وحدات معالجة البيانات على تحويل المعلومات من المستشعرات والعدسات إلى معلومات قابلة يفهمها المستخدم.