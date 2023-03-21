تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تثير غضبا دبلوماسيا

قبل 33 دقيقة

استنكرت مصر والأردن والحكومة الفلسطينية تصريحات وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش أنكر فيها وجود شعب فلسطيني. كما تساءل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل" عن ردة الفعل فيما لو أدلى زعيم فلسطيني بتصريحات مماثلة بحق إسرائيل.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.