رغد صدام حسين تهاجم "المسيئين" لجثمان والدها
رغد صدام حسين تهاجم "المسيئين" لجثمان والدها
هاجمت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال لقاء أجرته معها قناة المشهد الفضائية المسيئين إلى جثمان والدها. وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي صرح خلال لقاء صحفي أن جثمان صدام حسين ألقي بعد إعدامه في منطقة بين منزله ومنزل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
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