إيدن نايت: السلطات الأمريكية تحقق في تقارير عن انتحار سعودية عابرة جندريا

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انتقلت بعد ذلك للعيش في الولايات المتحدة. تغير اسمها رسميا إلى إيدن نايت وبدأت رحلة طبية للتحول الجندري. ولم تخف ذلك فقد كانت إيدن نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قبل أيام مع آخر رسالة نشرتها تسرد فيها ما حصل معها في الأشهر الأخيرة وظروف عودتها إلى أهلها في السعودية وتعلن انتحارها .