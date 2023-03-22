اليورانيوم المنضب: ما هي القذائف التي أثار إرسالها من بريطانيا إلى أوكرانيا حفيظة بوتين؟

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اليورانيوم المنضب: ما هي القذائف التي أثار إرسالها من بريطانيا إلى أوكرانيا حفيظة بوتين؟

قبل 3 دقيقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا سترد على قرار بريطانيا بشأن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب. من جانبها، نفت وزارة الدفاع البريطانية أن يكون هناك علاقة بين اليورانيوم المنضب والسلاح النووي وأكدت أن تلك القذائف تستخدم منذ عقود.

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