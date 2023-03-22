بروفيسور أمريكي يخوض تجربة العيش لـ100 يوم تحت الماء.. ويتحدث لترندينغ من تحت الماء!

قبل 9 دقيقة

قرر البروفيسور الأمريكي بجامعة فلوريدا، جوزيف ديتوري، العيش تحت الماء لمدة 100 يوم بهدف إجراء تجربة علمية لتحديد تأثير الضغط على جسده وعقله. وانتقل للعيش بكوخ تحت الماء على عمق 10 أمتار. ويعتقد أن الضغط الإضافي للماء سيطيل عمره ويعزز مقاومته للشيخوخة.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.