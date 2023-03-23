انتقادات للمؤثرة التونسية سوسن المصمودي بعد الترويج لرحلات العمرة بطريقة مثيرة للجدل
انتقادات للمؤثرة التونسية سوسن المصمودي بعد الترويج لرحلات العمرة بطريقة مثيرة للجدل
أثار ترويج سوسن المصمودي، وهي إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، لشركة تقدم خدمات الحج والعمرة جدلا في تونس، حيث اعتبر كثيرون أن المظهر الذي اعتادت سوسن الظهور به لا يليق بالترويج لخدمات تتعلق بالشعائر الدينية.
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