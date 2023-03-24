"العراق بحاجة لديكتاتور عادل".. رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم يثير الجدل
"العراق بحاجة لديكتاتور عادل".. رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم يثير الجدل
حديث رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم حول غزو القوات الأمريكية للعراق عام 2003 في مقابلة على بي بي سي يثير حفيظة الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف أن دول الخليج كانت على علم بغزو العراق واعتباره أن العراق يجب أن يحكم من قبل "ديكتاتور عادل" مثل صدام حسين.
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