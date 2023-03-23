كريستيانو رونالدو: هل تصدق توقعات نجم النصر ويصبح الدوري السعودي من بين الأقوى في العالم؟

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كريستيانو رونالدو: هل تصدق توقعات نجم النصر ويصبح الدوري السعودي من بين الأقوى في العالم؟

قبل 37 دقيقة

أثارت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي جدلا واسعا بين الجماهير، بعدما توقع اللاعب المحترف في صفوف فريق النصر، أن يكون الدوري السعودي من بين أقوى خمسة دوريات بالعالم، في غضون فترة تتراوح ما بين خمس وسبع سنوات، إذا ما استمر المسؤولون في السعودية في انتهاج سياستهم الحالية على حد قوله. فهل تتحقق توقعات كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي؟

في هذه الحلقة أيضا: ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة منذ قيادة منتخب بلاده للفوز بكاس العالم 2022 في قطر، في مباراة بنما الودية، الاحتفالية التي تقام في "بوينوس أيروس". ويؤكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن ميسي قادر على الاستمرار كقائد لمنتخب الأرجنتين. فهل يستطيع ميسي مواصلة العطاء مع منتخب بلاده والحفاظ على مستواه؟ أم كان من الأفضل له الاعتزال وهو على قمة المجد الكروي بعد تتويجه بالمونديال؟

وتتناول الحلقة أيضا تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا. إذ تنطلق بمواجهات قوية في جولتها الأولى، كما ينتظر أن تشهد الجولة الثانية العديد من المباريات التنافسية. وتسعى المنتخبات الكبرى لحسم موقفها مبكرا من أجل التأهل. هل نشهد مفاجآت في هذه التصفيات؟