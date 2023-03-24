الحلقة الثانية : "كنت حيا في قبر"
الحلقة الثانية : "كنت حيا في قبر"
هذه واحدة من القصص التي لا نسمعها كل يوم، عن رجل يعيش تحت الأنقاض بعد أن نزل سقف الفندق الذي يقيم فيه عليه ثم يخرج دون أن يكون قد مسه أذى. باسل يروي لنا تفاصيل قصته في بودكاست "ما بعد الزلزال" الذي نتحدث فيه عن طرق الشفاء من الصدمة وما تتركه من خوف وحزن. وعن القصص التي عندما نسمعها تفيض أرواحنا بالرقة والامتنان، نشارككم قصة ثناء ويمامتها شام وارتباط أقوى من الزلزال.
البودكاست من إعداد و تقديم بسمة كراشة ، ساعد في الإعداد بناني الخنشي و كريم إمام و فتحي بن عيسى ، في رئاسة التحرير كريمة كواح
يمكنكم الاستماع إلى حلقات إكسترا بودكاست السابقة على صفحة بي بي سي عربي بودكاست، ساوند كلاود، وسبوتيفاي و أبل بودكاست.