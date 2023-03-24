السيسي يفتتح مسجداً ومركزاً إسلامياً بكلفة 26 مليون دولار

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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسجد مصر الكبير في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتبلغ كلفة إنشاء المشروع 800 مليون جنيه أي نحو 26 مليون دولار. الكلفة الكبيرة أثارت جدلاً في مصر بين من رآه صرحاً معماريا ومن اعتبره سوء إدارة للمال في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.