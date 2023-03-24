المشهداني: الحضور الإيراني متميّز والحضور السعودي باهت

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المشهداني: الحضور الإيراني متميّز والحضور السعودي باهت

قبل 17 دقيقة

قال الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي السابق إنّ الغزو الأمريكي حوّل العراق إلى كومةٍ من خراب لأنّه عمل على إزالة النظام والدولة في بلاده. ويرى المسشهداني أنّ العراقيين تضرروا جميعاً جراء الغزو بافتقادهم الأمن والخدمات خلال العقدين الماضيين "وكان أكبر ضرر أن نخسر أبناءنا في ساحات معارك لم نكن نتصور انّنا سنخوضها يوما ما" حسب تعبيره

ونفى المشهداني أن تكون المجتمعات السّنية قد وفرت ملاذاً آمناً للتطرف مشيراً إلى ضلوع الاستخبارات العالمية في وجود المتطرفين بل وفي إذكاء النعرة الطائفية والاقتتال الذي شهده العراق في أعقاب الغزو الأمريكي .

وشدد رئيس مجلس النواب العراقي السابق على ضرورة تغيير الدستور الحالي واتفاق القادة العراقيين على إعلان بداية لدولة المواطنة التي لا يمكن أن تتم "إلّا من خلال إعادة كتابة الدستور" وفق تعبيره

ووصف المشهداني الحضور الإيراني في بلاده بكونه متميزاً بينما يرى الوجود السعودي والخليجي باهتاً وهزيلاً، مضيفاً بأنّهم لا يحتاجون إلى دعم العرب بل إلى وجودهم داخل العراق

كما "لا يتحرجّون من الجوار الإيراني الشيعي أو التركي السنّي" حسب قوله.

وفيما يخص العلاقات الأمريكية العراقية أكد رئيس مجلس النواب السابق أهمية صداقة الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة من خبرتها ودعمها" شريطة أن ينتهي الاحتلال لقطع الطريق أمام من يرون ضرورة مقاومته.

فكيف ينظر رئيس مجلس النواب العراقي السابق إلى نصيب السنّة في السلطة من خلال رئاستهم لمجلس النواب؟ وما هي أسباب تشرزم السنّة وتبعثرهم؟ وماذا عن التقارب السعودي الإيراني مؤخرا؟