ما هو مصير أنطونيو كونتي بعد توتنهام هوتسبير وهل ينجح ستيليني في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا؟

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ما هو مصير أنطونيو كونتي بعد توتنهام هوتسبير وهل ينجح ستيليني في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا؟

قبل 25 دقيقة

وجّه المدرب الإيطالي البالغ 53 عاماً أنطونيو كونتي، انتقادات لاذعة إلى لاعبي توتنهام هوتسبير، ووصفهم بـ"الأنانيين" وبأنّهم "لا يساعدون بعضهم". ولم يمر سوى يومين حتى أعلن النادي في بيان على موقعه الرسمي رحيل المدرب. ليتولى كريستيان ستيليني زمام الفريق كمدرب رئيسي بالإنابة للفترة المتبقية من الموسم، جنباً إلى جنب مع ريان ماسون كمدرب مساعد.

في هذه الحلقة أيضا: هتفت جماهير برشلونة باسم ميسي في مسابقة (دوري الملوك) التي ينظمها مدافع البارسا المعتزل هذا الموسم جيرارد بيكيه، ليفتح باب النقاش حول إمكانية عودة اللاعب الأرجنتيني إلى ناديه السابق خلال الميركاتو الصيفي المقبل في ظل عدم موافقة اللاعب على تجديد عقد مع باريس سان جيرمان حتى الآن، فإلى أين سيتوجه ميسي، هل يعود إلى صفوف البرسا أم ينافس غريمه السابق كريستيانو رونالدو في حال اختار اللعب في صفوف الهلال السعودي؟