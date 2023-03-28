من هي الجزائرية سارة ريفنس صاحبة المؤلفات الأكثر قراءة في العالم؟
من هي الجزائرية سارة ريفنس صاحبة المؤلفات الأكثر قراءة في العالم؟
لا أحد يعرف اسمها الحقيقي، لكن أعمالها تباع في الأسواق العالمية وتحقق الملايين. سارة ريفنس التي تلقب نفسها أيضا بالفتاة "الغامضة"، تحولت إلى أيقونة أدبية لدى الشابات والشبان في الدول الغربية و ترجمت رواياتها إلى عدة لغات
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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