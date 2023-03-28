قتلى وجرحى إثر انقلاب حافلة معتمرين في السعودية
قتلى وجرحى إثر انقلاب حافلة معتمرين في السعودية
توفي 21 شخصا وأصيب نحو 29 إثر حادث مروري تعرّضت له حافلة ركاب كانت متّجهة من محافظة خميس مشيط الجنوبية إلى مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، ووقع الحادث في عقبة شعار في شمال منطقة عسير بسبب عطل في مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور و انقلابها واشتعال النيران بها.
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