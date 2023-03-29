المنتخب المغربي يتعرض للعنصرية من عامل مطعم في إسبانيا، والركراكي يدعوه لزيارة المغرب
المنتخب المغربي يتعرض للعنصرية من عامل مطعم في إسبانيا، والركراكي يدعوه لزيارة المغرب
قبيل مباراة ودية بين منتخبي المغرب وإسبانيا في ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني، تعرض الفريق المغربي إلى إهانة عند تناوله وجبة السحور في الفندق الذي كان يقيم فيه، فما القصة؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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