فيديو مسرب للكوميدي المصري محمد سعد يشتم فيه العاملين بموقع تصوير مسلسل "إكس لانس"

قبل 41 دقيقة

أثار تصرف الفنان محمد سعد استغراب الكثيرين من معجبيه. جاء ذلك بعد انتشار فيديو ي تم التقاطه من كواليس تصوير المسلسل، وفيه يوجه سعد الشتائم والكلمات النابية، ويصرخ بعنف وعصبية.