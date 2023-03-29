فيديو مسرب للكوميدي المصري محمد سعد يشتم فيه العاملين بموقع تصوير مسلسل "إكس لانس"
فيديو مسرب للكوميدي المصري محمد سعد يشتم فيه العاملين بموقع تصوير مسلسل "إكس لانس"
أثار تصرف الفنان محمد سعد استغراب الكثيرين من معجبيه. جاء ذلك بعد انتشار فيديو ي تم التقاطه من كواليس تصوير المسلسل، وفيه يوجه سعد الشتائم والكلمات النابية، ويصرخ بعنف وعصبية.
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