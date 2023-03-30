أحكام قاسية بالسجن على "عصابة عنابة" في الجزائر

قبل 24 دقيقة

أصدرت محكمة "الحجار" التابعة لمجلس قضاء عنابة قرارها بحق أفراد عصابة "سيدي سالم" إثر هجوم مسلح شنوه على أحد مراكز الأمن في منطقة عنابة. التهم الموجهة للعصابة منها تحطيم أملاك عمومية للدولة، و التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، والتحريض على العنف والتجمهر المسلح.