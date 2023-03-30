ماذا يعني تعيين رئيس الإمارات محمد بن زايد نجله وليا للعهد لإمارة أبو ظبي؟

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ماذا يعني تعيين رئيس الإمارات محمد بن زايد نجله وليا للعهد لإمارة أبو ظبي؟

قبل 25 دقيقة

عيّن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليّاً للعهد في إمارة أبوظبي، كما عيّن إخوته في مناصب عليا أخرى.

وتعتبر التعيينات الجديدة الأولى من نوعها منذ تسلمه منصبه في أيار/مايو 2022 إثر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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