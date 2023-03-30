بسبب إسرائيل.. "الفيفا" يسحب من إندونيسيا استضافة بطولة كأس العالم للشباب

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أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتجريد إندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب والمقرر بين 20 مايو/ أيار - 11 يونيو/ حزيران 2023 غضبا واسعا في البلاد. القرار يأتي بعد مشكلة سياسية إثر رفض مشاركة منتخب إسرائيل.

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