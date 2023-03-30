كأس الأمم الأفريقية 2023: منتخبات المغرب والجزائر وتونس تضمن التأهل للنهائيات

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كأس الأمم الأفريقية 2023: منتخبات المغرب والجزائر وتونس تضمن التأهل للنهائيات

قبل 45 دقيقة

ضمنت منتخبات المغرب والجزائر وتونس، التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023، بجانب منتخبات السنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو، إضافة إلى كوت ديفوار مستضيفة البطولة.

وذلك قبل جولتين على نهاية التصفيات. فيما استعادت مصر حظوظها في المنافسة على التأهل بفوزها ذهابا وإيابا على مالاوي بالجولتين الثالثة والرابعة، حيث رفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 9 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن غينيا صاحبة المركز الثاني.

وفي أوروبا تعود عجلة الدوريات الكبرى إلى الدوران من جديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث ستكون الجماهير على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل.

ومن المنتظر أن يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

وفي إسبانيا يسعى برشلونة لمواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة جديدة من لقب "الليغا" عندما يواجه فريق "إلتشي".

بينما ستقام في ألمانيا مباراة قمة واعدة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في أول ظهور للمدير الفني توماس توخيل مع بايرن ميونيخ.