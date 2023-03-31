دونالد ترامب.. ترقب حذر لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق بعد توجيه اتهامات جنائية إليه
دونالد ترامب.. ترقب حذر لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق بعد توجيه اتهامات جنائية إليه
شغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرأي العام من جديد بعد توجيه تهم جنائية إليه، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يواجه هكذا اتهامات. ورغم عدم إعلان لائحة الاتهامات حتى الآن، إلا أن هناك ترقب كبير لجلسة الاستماع إليه يوم الثلاثاء القادم.
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