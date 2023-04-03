آلاء الشماحي لبي بي سي إكسترا : "الكثير من نكتنا تتعلق بخلفيتنا الثقافية"
آلاء الشماحي لبي بي سي إكسترا : "الكثير من نكتنا تتعلق بخلفيتنا الثقافية"
آلاء الشماحي إحدى فنانات الكوميديا اللواتي شاركن في عرض Arabs Are Not Funny الذي تنظمه سنويا @ArtsCanteen وهي مؤسسة تدعم المبدعين العرب في بريطانيا.
العرض جاء ضمن مهرجان #awan_festival للمبدعات العربيات والذي حضرته هالة صالح للحديث مع الكوميدية آلاء الشماحي عن تجربتها في مجال الكوميديا وعن الموضوعات الحساسة التي تتطرق إليها في نكتها.
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