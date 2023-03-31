حذف مشهد من مسلسل ليبي بعد غضب قبيلة ورشفانة.. ما الذي أثار حفيظتها؟

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حذف مشهد من مسلسل ليبي بعد غضب قبيلة ورشفانة.. ما الذي أثار حفيظتها؟

قبل 16 دقيقة

أثار مسلسل "السرايا" الجزء الثاني الرمضاني غضبا واستياء بين عدد من الليبيين بسبب ما وصف بالمشهد المسيء لقبيلة ورشفانة، التي تعدّ من أشهر قبائل العاصمة طرابلس. وتقدمت قناة سلام الفضائية التي تعرض المسلسل باعتذار عن المشهد، بعد أن أصدر أعيان القبيلة بيانا شديد اللهجة.

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