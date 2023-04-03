الدوري الإنجليزي: غراهام بوتر ينضم إلى كتيبة المدربين المقالين القياسية في الدوري الممتاز

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الدوري الإنجليزي: غراهام بوتر ينضم إلى كتيبة المدربين المقالين القياسية في الدوري الممتاز

قبل 48 دقيقة

يشهد الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عددا غير مسبوق من الإقالات على صعيد المديرين الفنيين للأندية والذي ارتفع إلى 12 بينما كان أكبر عدد في السابق 10 إقالات في أربعة مواسم منفصلة.

وبدأت سلسلة الإقالات في 30 من أغسطس / آب بانفصال نادي بورنموث عن المدرب سكوت باركر وتواصلت حتى 2 من أبريل / نيسان الذي شهد إقالتين بانفصال نادي ليستر سيتي عن برندان روجرز قبل إعلان تشيلسي إقالة غراهام بوتر.

وفي دوري أبطال أفريقيا صعدت ستة فرق عربية إلى الدور ربع النهائي هي: الأهلي المصري والترجي التونسي، الوداد والرجاء من المغرب، شباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر، بجانب ماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي وسيمبا التنزاني.

فهل ينجح أحد الفرق العربية في التتويج باللقب أم يكون لصن داونز وسيمبا رأي اخر؟