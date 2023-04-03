قضية محمد هادي.. جدل في مصر بعد حكم قضائي يثبت نسب أولاده له
قضية محمد هادي.. جدل في مصر بعد حكم قضائي يثبت نسب أولاده له
قال محمد الهادي زوج تغريد السيد إنه يرفض الاعتراف بنسب أولاده منها بعد الكشف عن خيانتها له طيلة أحد عشر عاما، وتقديمه تحاليل الحمض النووي، والتي رفضتها المحكمة. واستند القاضي إلى قاعدة فقهية تقتضي بإلحاق نسبهم بالأب، على الرغم من تلك التحاليل.
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