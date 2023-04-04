قيس سعيد.. الرئيس التونسي يظهر بعد فترة “اختفاء” وشائعات حول وضعه الصحي

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قيس سعيد.. الرئيس التونسي يظهر بعد فترة “اختفاء” وشائعات حول وضعه الصحي

قبل 12 دقيقة

بعد تساؤلات وتكهنات حول أسباب غيابه، ظهر الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج مساء الاثنين.

وجاء ذلك بعد انتشار شائعات عن تعرضه لأزمة صحية حادة بدأ بعدها الحديث عن شغور منصبه.

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