فيروس ماربورغ: هاجس من تحوّله إلى جائحة عالمية وتحذير خليجي من السفر إلى دول أفريقية

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فيروس ماربورغ: هاجس من تحوّله إلى جائحة عالمية وتحذير خليجي من السفر إلى دول أفريقية

قبل 18 دقيقة

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس ماربورغ في تنزانيا وغينيا الاستوائية.

مما دفع الدول الخليجية إلى منع رعاياها من السفر إلى هاتين الدولتين.

وينتمي ‏فيروس ماربورغ لفصيلة الفيروس المسبب لحمى إيبولا النزفية.‏

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