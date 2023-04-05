قانون جديد للحد من المعلومات الخاطئة عن الطقس يثير جدلا في مصر

أثار قانون جديد في مصر يتعلق بنشر أخبار كاذبة أو غير صحيحة عن الطقس على وسائل إعلامية جدلا بسبب العقوبة المترتبة عليه وهي غرامة مالية تصل أقصاها إلى خمس ملايين جنيه مصري أي ما يعادل أكثر من 160 ألف دولار.. لكن ما الذي أثار هذا القانون ومن هم المعنيون فيه؟