المسجد الأقصى.. الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد ليلة أول أيام عيد الفصح

قبل 37 دقيقة

هاجمت الشرطة الإسرائيلية متحصنين داخل المسجد الأقصى في محاولة لإخلائه. قالت الشرطة إن فلسطينيين هاجموا القوات بالألعاب النارية والحجارة بينما ذكر الهلال الأحمر إن 14 فلسطينيا أصيبوا بسبب الرصاص المطاطي والضرب.

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