خيانة زوج يكشفها ببغاء ويثير سخرية الكويتيين في مسلسل حياتي المثالية
خيانة زوج يكشفها ببغاء ويثير سخرية الكويتيين في مسلسل حياتي المثالية
انتشر مشهد من مسلسل حياتي المثالية على مواقع التواصل يوثق كشف ببغاء لخيانة زوج لزوجته عبر بوحه بمكالمة هاتفية، كان الزوج قد أجراها مع العشيقة. صوت الببغاء وركاكة المشهد أثارت سخرية الخليجيين من المسلسل والقائمين عليه .
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.