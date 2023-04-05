خيانة زوج يكشفها ببغاء ويثير سخرية الكويتيين في مسلسل حياتي المثالية

قبل 30 دقيقة

انتشر مشهد من مسلسل حياتي المثالية على مواقع التواصل يوثق كشف ببغاء لخيانة زوج لزوجته عبر بوحه بمكالمة هاتفية، كان الزوج قد أجراها مع العشيقة. صوت الببغاء وركاكة المشهد أثارت سخرية الخليجيين من المسلسل والقائمين عليه .