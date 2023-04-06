ما هي التوأمة الرقمية

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ما هي التوأمة الرقمية

قبل 31 دقيقة

التوائم الرقمية هي تقنية حديثة تسمح بإنشاء نسخ رقمية دقيقة لأي كائن حقيقي، سواء كان ذلك كائناً فنياً أو مادياً، مثل ماكينات الصناعة أو المباني أو الجسور أو الطائرات أو حتى الإنسان. ويتم ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.

وتمكّن التوائم الرقمية المستخدمين من تصميم واختبار مختلف السيناريوهات والتعديل عليها قبل تنفيذها في الواقع، مما يوفر الكثير من الوقت والمال ويقلل من المخاطر. كما يمكن استخدام التوائم الرقمية في تحسين أداء الأجهزة والمعدات وتوفير الصيانة الوقائية لها.

وتعتبر التوائم الرقمية مفيدة للغاية في الصناعات المختلفة مثل الطيران والملاحة والبتروكيماويات والأتمتة الصناعية، ويمكن استخدامها أيضًا في الطب والرعاية الصحية لتحسين رعاية المرضى وتوفير علاجات فعالة وأكثر فعالية.

نسيم رمضان يزور جامعة محمد بن زايد لمعرفة إيجابيات هذه التقنية.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech