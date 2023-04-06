إعادة تدوير البلاستيك في غزة

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إعادة تدوير البلاستيك في غزة

قبل 31 دقيقة

تقوم مبادرة نسوية في قطاع غزة باستخدام أجهزة محلية لإعادة تدوير البلاستيك وتحويله إلى منتجات ذات قيمة. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين البيئة وتوفير فرص عمل للنساء في المنطقة.

ويستخدم الفريق المحلي ماكينات وأدوات بسيطة لجمع وفرز البلاستيك وتحويله إلى حبيبات بلاستيكية لبيعها للموردين.

ويشارك في هذه المبادرة نساء من مختلف الأعمار والخلفيات، ويتم توفير التدريب والدعم اللازم لهن للعمل بالأدوات والتكنولوجيا المتاحة.

وتعتبر هذه المبادرة مثالًا ملهمًا على كيفية استخدام التكنولوجيا المتوفرة ببساطة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع المحلي والبيئة. ويمكن أن تشجع المزيد من المبادرات المشابهة في مناطق أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لحماية البيئة ودعم النساء في المجتمع.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech

حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech