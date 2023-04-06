بديل ورقي مستدام للغلافات البلاستيكية في فنلندا

قبل 31 دقيقة

يتميز الورق الذي تنتجه الشركة بأنه صديق للبيئة وقابل للتحلل، كما يحافظ على جودة المنتجات التي يلفّها، بالإضافة إلى أنه يعتبر بديلًا مستدامًا للاستخدام الشائع للبلاستيك في العبوات والأغلفة.