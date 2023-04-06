بديل ورقي مستدام للغلافات البلاستيكية في فنلندا
بديل ورقي مستدام للغلافات البلاستيكية في فنلندا
تقوم شركة في فنلندا بإنتاج ورق يستخدم كغلاف للمنتجات للحد من استخدام البلاستيك.
يتميز الورق الذي تنتجه الشركة بأنه صديق للبيئة وقابل للتحلل، كما يحافظ على جودة المنتجات التي يلفّها، بالإضافة إلى أنه يعتبر بديلًا مستدامًا للاستخدام الشائع للبلاستيك في العبوات والأغلفة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الشركة الدائمة لتقليل التأثير البيئي لإنتاجها وتطوير مواد مستدامة.
أنيس القديحي يزور الشركة لتجربة المنتج والتعرف عليه عن قرب.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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