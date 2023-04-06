جهاز لرصد حرائق الغابات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

جهاز لرصد حرائق الغابات

قبل 10 دقيقة

يعد هذا الجهاز حلاً فعالاً ومبتكراً لمشكلة الحرائق في الغابات، حيث يتم تثبيته بشكل سهل وبسيط على أي شجرة في الغابة، وباستخدام تقنيات حديثة تمكنه من اكتشاف أي تغير في حرارة الجو المحيط والتنبؤ بوقوع حريق.

كما أن الجهاز يتميز بقدرته على الاتصال بالأقمار الصناعية وإرسال إشارات تنبيه في حالة اكتشاف حريق، مما يساعد على التصدي للحرائق في وقتها المناسب وتقليل الأضرار الناتجة عنها.

يعتبر هذا الجهاز حلاً مثالياً للحفاظ على الغابات والمحافظة على البيئة الطبيعية، كما يتمتع بميزة الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تعتبر هذه التقنية مبتكرة وفعالة في مكافحة الحرائق في الغابات، وهي خطوة هامة نحو الحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار الناتجة عن الحرائق في الغابات.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech

حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech