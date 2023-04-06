ريال مدريد وبرشلونة: لماذا فاز ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد؟ وهل يعود ميسي لبرشلونة؟

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ريال مدريد وبرشلونة: لماذا فاز ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد؟ وهل يعود ميسي لبرشلونة؟

قبل 21 دقيقة

لماذا نجح ريال مدريد في الفوز على برشلونة بأربعة أهداف دون رد في لقاء الكلاسيكو بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا؟

وهل يعود ميسي إلى النادي الكتالوني؟

نتحدث في هذه الحلقة أيضا عن تعيين تشيلسي للمدرب فرانك لامبارد لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، وما الذي يمكن أن يقدمه لامبارد مع النادي بعد إخفاقه في ولايته الأولى.

في الحلقة كذلك نسلط الضوء عن الاستعدادات لمواجهة أرسنال وليفربول المقررة الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

#بروح_رياضية