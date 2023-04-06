إكسترا رمضان: زواجي المختلط
إكسترا رمضان: زواجي المختلط
يعرفكم أكسترا بودكاست خلال شهر رمضان على قصص أزواج من ثقافات مختلفة ، تحاورهم سوسن صبوح حول أثر اختلافاتهم الثقافية على حياتهم المشتركة، خاصة خلال المواسم الهامة كشهر رمضان.
في الحلقة الأولى من البودكاست تستمعون إلى قصة المغربي أمين بوسحاق و زوجته الهولندية فمكا.
أكسترا بودكاست “زواجي المختلط” من إعداد و تقديم سوسن صبوح، بمساعدة بناني الخنشي و فتحي بن عيسى، في رئاسة التحرير كريمة كواح.
تابعوا حلقات إكسترا بودكاست على موقع بي بي سي نيوز عربيسبوتيفاي ساوندكلاود وأبل بودكاست