إكسترا رمضان: زواجي المختلط

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إكسترا رمضان: زواجي المختلط

قبل 32 دقيقة

يعرفكم أكسترا بودكاست خلال شهر رمضان على قصص أزواج من ثقافات مختلفة ، تحاورهم سوسن صبوح حول أثر اختلافاتهم الثقافية على حياتهم المشتركة، خاصة خلال المواسم الهامة كشهر رمضان.

في الحلقة الأولى من البودكاست تستمعون إلى قصة المغربي أمين بوسحاق و زوجته الهولندية فمكا.