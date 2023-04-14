إكسترا رمضان: ما قصة زواج محمد المصري مع يوكو اليابانية؟
إكسترا رمضان: ما قصة زواج محمد المصري مع يوكو اليابانية؟
في الحلقة الثانية من بودكاست زواجي المختلط، تعرفكم سوسن على قصة زواج محمد شقيرمن مصر مع يوكو من اليابان، وكيف يواجهان التحديات التي تأتي من الاختلافات الثقافية بينهما أحيانا خاصة في مناسبات تجتمع فيها العائلات مثل شهر رمضان.
إكسترا رمضان: زواجي المختلط، من إنتاج بي بي سي إكسترا، تقديم وإعداد سوسن صبوح، ساعد في الإعداد بناني الخنشي و فتحي بن عيسى.
في رئاسة التحرير كريمة كواح.
يمكنكم الاستماع إلى حلقات إكسترا بودكاست على صفحة بي بي سي عربي بودكاست، ساوند كلاود، وسبوتيفاي و أبل بودكاست