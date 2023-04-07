موليم العروسي: الغرب استولى على العالم لأنّه اعتبر العقل إنسانياً وكونيا

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شدد موليم العروسي الكاتب والمفكر المغربي على ضرورة أن يتحدث المفكر أو المثقف انطلاقاً من الحياة اليومية ومما يعيشه الناس وليس من أفكار مجردة منفصلة عن الواقع. ويرى الكاتب المغربي أنّه ليس من السهولة أن تدفع الناس إلى التفكير في الوقت الحالي خاصة في المجتمعات العربية التي "أخذت من الحضارة الغربية أسوأ ما فيها والذي يتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي "حسب رأيه. وأشار المفكر المغربي إلى أنّ المشكلة تتمثل في وجود ما وصفها "بالتقليدانية "وهي الفكر أو الأشخاص الذين يحاولون أن يجعلوا من التقليد عقيدة، مشيراً إلى نماذج عديدة في المغرب من بينها حزب العدالة والتنمية وحركة العدل والإحسان، بل يرى أنّ السلطة نفسها بها جزء من "تقليدانية" تحاول أن تجر المجتمع للوراء حسب تعبيره. وأضاف المفكر المغربي أنّ مجمل ما أنتجه الفكر العربي إلّا بعض الاستثناءات ليست إلّا تطبيقات رديئة في غالب الأحيان لنظريات غربية خالية من أسئلة نابعة من واقع العرب على حد قوله. ويرفض المفكر المغربي أن يُنسب العقل إلى جهة بعينها لأنّ العقل أنساني ولذا "فإنّ الغرب استولى على العالم لأنّه اعتبر العقل من البدء إنسانيا وكونيا" على حد قوله، غير أنّ العروسي يرى في ذات الوقت أنّ الثقافة يمكن أن تكون جهوية.