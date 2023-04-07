الإفطار في رمضان: شكوى في سوريا ضد مجموعة "مفطرين رمضان" في فيسبوك بتهمة الإساءة للإسلام

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الإفطار في رمضان: شكوى في سوريا ضد مجموعة "مفطرين رمضان" في فيسبوك بتهمة الإساءة للإسلام

قبل 27 دقيقة

رفع المحامي السوري غالب محملجي دعوى للنائب العام في حلب ضد مجموعة على فيسبوك تحمل اسم "مفطرين رمضان" واتهمهم بالإساءة للإسلام، بينما قال رائد بركات أحد القائمين على الصفحة إن الفكرة جاءت ردا على مقتل أشخاص في إدلب في السنوات الماضية بسبب المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان.

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