دوري أبطال أوروبا: انطلاق مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري وفيها يتواجه ريال مدريد وتشيلسي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

دوري أبطال أوروبا: انطلاق مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري وفيها يتواجه ريال مدريد وتشيلسي

قبل 58 دقيقة

انطلقت مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيها يتواجه ريال مدريد وتشيلسي المترنحان في الدوري ومازال ريال مدريد يبحث عن الفرصة لاستكمال طريقه نحو اللقب الـ 15 بينما يسعى البلوز إلى قلب الموازين والتغلب على كل التحديات التي لاحقته مؤخرا.

ويلعب مانشستر سيتي مع بايرن ميونيخ في أول مواجهة للإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي مع ناديه السابق بعد رحيله عنهم.

بينما يلعب إنتر ميلانو كممثل لإيطاليا أمام بنفيكا الذي أقصى يوفنتوس من دور المجموعات.

فيما تحمل المواجهة الأخيرة صراعا إيطاليا خالصا بين ميلان ونابولي بعد أيام من المواجهة التي جمعت بينهما في الدوري الإيطالي وانتهت لمصلحة النيراتزوري برباعية.

فهل يثأر الفريق الجنوبي ذهابا أم ينتظر لقاء الإياب؟

#بروح_رياضية