بعد زيارة المقداد إلى السعودية، هل تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بعد زيارة المقداد إلى السعودية، هل تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية؟

قبل 48 دقيقة

أحيت زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى السعودية آمال الراغبين بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. لكن هناك دول عربية تعارض عودتها. مجلس التعاون الخليجي سوف يناقش هذه المسألة، وقد يكون قراره بالموافقة حاسما في عودة سوريا للجامعة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: