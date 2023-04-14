أحمد الأسدي.. ظهور وزير العمل العراقي في فيديو دعائي لمطعم يثير الجدل

قبل 55 دقيقة

أثار ظهور وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، في مقطع دعائي لمطعم ببغداد ردودا متباينة على وسائل التواصل. وأوضح الوزير أنه تفاجأ من ظهوره في المقطع الدعائي وأنه سيقاضي المطعم.