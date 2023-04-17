السودان: كيف أصبح "حميدتي" خصما لقائد الجيش في السودان، وما هي قدرات طرفي الصراع العسكرية؟

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السودان: كيف أصبح "حميدتي" خصما لقائد الجيش في السودان، وما هي قدرات طرفي الصراع العسكرية؟

قبل ساعة واحدة

تستمر المواجهات لليوم الثالث على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى. ما هي قدرات الطرفين العسكرية وكيف أصبح "حميدتي"خصما لقائد الجيش؟

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