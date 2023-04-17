السودان: كيف أصبح "حميدتي" خصما لقائد الجيش في السودان، وما هي قدرات طرفي الصراع العسكرية؟
السودان: كيف أصبح "حميدتي" خصما لقائد الجيش في السودان، وما هي قدرات طرفي الصراع العسكرية؟
تستمر المواجهات لليوم الثالث على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى. ما هي قدرات الطرفين العسكرية وكيف أصبح "حميدتي"خصما لقائد الجيش؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.