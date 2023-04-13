رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية يرفض تدخل الرئيس الجزائري ببلاده
رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية يرفض تدخل الرئيس الجزائري ببلاده
طالب أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص التونسية المعارضة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدم التدخل بشؤون بلاده الداخلية. بعد تصريحات أدلى بها خلال لقاء تلفزيوني ذكر فيه أن تونس تتعرض لمؤامرة خارجية وأن بلاده تسعى لتقريب وجهات النظر بين التونسيين مما أثار جدلا وردود فعل واسعة.
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