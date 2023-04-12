ماتيرازي وزيدان.. ماتيرازي يكشف سر نطحة زيدان له في نهائي كأس العالم 2006
ماتيرازي وزيدان.. ماتيرازي يكشف سر نطحة زيدان له في نهائي كأس العالم 2006
علق مدافع المنتخب الإيطالي السابق، ماركو ماتيرازي، في مقابلة مع قناة إلكترونية على نطحة زيدان الشهيرة له، وقال إن زيدان عرض أن يهديه قميصه لكنه قال لزيدان إنه يفضل "الحصول على شقيقته".
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