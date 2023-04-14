تبادل 320 أسيراً من الحكومة والحوثيين في صفقة تبادل للأسرى باليمن
تبادل 320 أسيراً من الحكومة والحوثيين في صفقة تبادل للأسرى باليمن
بعد تسع سنوات من الصراع في اليمن بدأ اليوم تنفيذ صفقة تبادل أكثر من 880 أسير بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من بينهم ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في إطار جهود لإنهاء الصراع في اليمن الذي له ثمان سنوات.
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