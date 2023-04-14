إكسترا رمضان: ما قصة زواج محمد المصري مع يوكو اليابانية؟

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في الحلقة الثانية من بودكاست زواجي المختلط، تعرفكم سوسن على قصة زواج محمد شقيرمن مصر مع يوكو من اليابان، وكيف يواجهان التحديات التي تأتي من الاختلافات الثقافية بينهما أحيانا خاصة في مناسبات تجتمع فيها العائلات مثل شهر رمضان.