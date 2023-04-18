انتقادات لمديرية صحة عراقية نشرت صورا من الإنترنت على أنها وجبات للمرضى

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انتقادات لمديرية صحة عراقية نشرت صورا من الإنترنت على أنها وجبات للمرضى

قبل ساعة واحدة

نشرت مديرية صحة صلاح الدين صورا قالت إنها للوجبات التي تقدم للمرضى، لكن منصة عراقية كشفت أنها صور قديمة مأخوذة من مواقع الإنترنت وصفحات فيسبوكية. وقامت المديرية بحذف تلك الصور لكنها لم تعلق على الأمر.

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