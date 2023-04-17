دوري أبطال أوروبا: إياب ربع النهائي ينطلق الثلاثاء، هل تنجح بعض الفرق في قلب النتيجة؟

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دوري أبطال أوروبا: إياب ربع النهائي ينطلق الثلاثاء، هل تنجح بعض الفرق في قلب النتيجة؟

قبل 52 دقيقة

ينطلق إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق ريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء بعد التأخر ذهابا بهدفين دون مقابل. ويسعى الميرينغي إلى تجديد فوزه والتأهل إلى نصف النهائي.

ويلتقي نابولي الإيطالي بضيفه ومواطنه إيه سي ميلان بعد تلقي الهزيمة ذهابا بهدف نظيف.

وتتواصل مباريات الإياب يوم الأربعاء حيث يلعب إنتر ملانو الإيطالي أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي بعد التقدم بهدفين دون رد ذهابا .

ويواجه بايرن ميونيخ الألماني ضيفه العنيد مانشستر سيتي الإنجليزي في محاولة لقلب الطاولة في مهمة صعبة بعد تلقي الهزيم بثلاثية بيضاء.

وفي نهاية الحلقة جولة في نتائج بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة الاسكواش.

#بروح_رياضية